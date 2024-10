“Ballando: il crollo emotivo e le lacrime di Sonia Bruganelli”

Nella recente puntata di “Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli ha vissuto un momento di forte emozione mentre si preparava per una performance. Durante le prove con il ballerino Carlo Aiola, la canzone “Un’emozione da poco” di Anna Oxa le ha riportato alla mente la difficile esperienza della gravidanza con la figlia Silvia, nata con una cardiopatia congenita diagnosticata all’ottavo mese. Con grande commozione, Sonia ha raccontato al pubblico il dolore e la paura vissuta quando ha appreso della malattia della figlia, sottolineando che, nonostante tutti i controlli, la diagnosi è giunta in ritardo.

Sonia ha descritto le emozioni contrastanti che ha provato durante l’ultimo mese di gravidanza e il momento della nascita: “La cosa più grande e bella che puoi fare per tua figlia è darle la vita, ma soprattutto la salute.” Ha ricordato i momenti in terapia intensiva dopo la nascita, dove la situazione è stata particolarmente difficile. Il ricordo di quella fase l’ha colpita profondamente, facendo sì che il suo stato d’animo influenzasse la sua esibizione.

Nonostante la carica emotiva della serata, Sonia ha dedicato un post sui social per ringraziare i fan del loro sostegno. Ha evidenziato come, nonostante la pesantezza dell’argomento, le reazioni del pubblico siano state in gran parte positive. Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di alcuni utenti, a testimonianza della brutalità e dell’anonimato che permettono ai cosiddetti “odiatori da tastiera” di esprimere commenti negativi. Alcuni hanno persino attaccato il suo aspetto fisico, mentre altri hanno criticato il fatto che avesse menzionato la figlia in un contesto pubblico.

Malgrado le avversità, l’intervento emotivo di Sonia ha avuto un impatto notevole, facendo apparire la sua figura più umana e avvicinando ulteriormente i telespettatori a lei. Il suo racconto ha messo in luce non solo una storia personale di lotta e resilienza ma ha anche mostrato il sostegno reciproco tra lei e Paolo Bonolis, suo ex marito, sottolineando come entrambi abbiano gestito la situazione. Concludendo, Sonia ha lasciato un messaggio di speranza per il futuro, sottolineando la crescita dei figli e la necessità di affrontare la vita con positività.