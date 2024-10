Ballando: Il Conflitto Nascosto tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino

La 19esima edizione di “Ballando con le stelle” è attualmente in corso, con la quinta puntata prevista per sabato su Rai 1. Tuttavia, dietro le quinte dello show di Milly Carlucci ci sono tensioni tra i membri della giuria. Selvaggia Lucarelli ha rivelato, attraverso la sua newsletter, di aver avuto conflitti con alcuni dei suoi colleghi, in particolare con Fabio Canino, con cui ha smesso di parlare per un anno. Ha anche menzionato che i suoi rapporti con Carolyn Smith sono stati altalenanti, a volte caratterizzati da una certa avversione, e altre volte da affetto. Riguardo a Guillermo Mariotto, ha commentato che i loro rapporti variano, passando da divergenze a momenti divertenti. Il suo legame con Ivan Zazzaroni è sempre stato di stima reciproca.

Lucarelli ha inoltre rivelato di essere stata vicina a lasciare il programma al termine dell’edizione del 2022, quando i rapporti con la Rai si erano deteriorati. Durante quel periodo, si era parlato di Sonia Bruganelli come possibile sostituta, ma alla fine Lucarelli ha continuato a far parte della giuria. Ironia della sorte, Bruganelli è entrata nel cast di “Ballando con le stelle” come concorrente nella stagione successiva.

Nonostante i conflitti e le tensioni, l’affiatamento della giuria ha sempre rappresentato uno degli elementi chiave del successo del programma, creando una dinamica interessante tra i vari giudici e contribuendo all’intrattenimento generale. I membri della giuria, che includono anche Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, si sono alternati tra contrasti e momenti di coesione, rendendo il contesto del programma molto variegato e coinvolgente per il pubblico.

Visto il clima teso e le divergenze personali, il futuro della giuria sembra essere soggetto a ulteriori evoluzioni. L’ennesima edizione di “Ballando con le stelle” continua a intrattenere il pubblico, anche se le dinamiche tra i membri della giuria rimangono complesse e ricche di sorprese. Le tensioni interne, oltre a rendere il programma più piccante, offrono anche uno spaccato della vita quotidiana all’interno di un format televisivo di successo.