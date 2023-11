Ballando, ecco come Milly recluta i concorrenti: retroscena della Ventura

Come vengono reclutati i concorrenti di Ballando con le Stelle? A questa domanda ha risposto Simona Ventura. La conduttrice a La Vita In Diretta ha raccontato come Milly Carlucci l’ha cercata e com’è nata l’idea di contattare anche Giovanni Terzi e Paola Perego.

“Milly Carlucci non ha citofonato, ma ha bussato e ad essere precisi l’ha fatto nel camerino de Il cantante Mascherato. Voi non potete capire cos’è stato stare sotto quella Stella e quanto abbia sudato. Sono dimagrita quattro kg durante quell’esperienza bellissima.

Un giorno ha bussato e mi ha detto ‘ma cosa ne dici Simo se vieni a Ballando con le Stelle?’. Io le dico ‘Milly la cosa mi riempie l’orgoglio e sarebbe fantastico farlo’. Poi certo ho iniziato a pensare ‘oddio ho anche Citofonare Rai Due’.

Quindi io ero molto contenta, lei però mi ha detto ‘sì ok ma dobbiamo fare una cosa che spariglia le carte, una cosa nuova’. Allora lei mi ha detto ‘cosa ne dici se porti anche Giovanni?’. E in effetti questa è una cosa nuova, la prima coppia che sta insieme e partecipa a Ballando l’uno contro l’altro. Quindi ho subito detto che sarebbe stato bello. E lei poi aggiunge ‘e cosa ne dici se portiamo anche Paola Perego?’. Anche a quella domanda ha risposto che sarebbe stato bellissimo. E così anche Paola è stata contattata e proprio come me e Giovanni ha accettato.

Quindi è stata Milly che ha fatto tutto ed ha creato questa cosa e a me piace moltissimo. – ha continuato Simona – Così ho la coppia del lavoro e la coppia della casa anche qui nel programma. Io sono circondata ed è bellissimo poter lavorare insieme. Quindi sarà una bella avventura. Se temo la giuria? No, io non mi offendo più di nulla. Prendo davvero ogni cosa con estrema positività”.