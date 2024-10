Ballando decolla negli ascolti, ma tra Milly Carlucci e la Rai regna il silenzio

Il programma “Ballando con le Stelle” sta ottenendo un enorme successo, con ascolti record, e la conduttrice Milly Carlucci potrebbe avere l’opportunità di ottenere un’altra vittoria. Si vocifera di un possibile ritorno de “Il Cantante Mascherato”, nonostante la Rai avesse inizialmente deciso di sospendere il programma a causa degli alti costi e degli ascolti deludenti.

Secondo quanto riportato da Dagospia, ci sarebbero trattative in corso tra Milly Carlucci e i vertici della Rai riguardo alla quinta stagione dello show. Fino all’anno scorso, Milly ha condotto “Il Cantante Mascherato”, e con il successo attuale di “Ballando”, c’è la speranza che uno possa trainare l’altro. Dagospia suggerisce che i recenti risultati poco brillanti di “Gli acchiappatalenti” abbiano spinto Carlucci a ripresentarsi per chiedere il ritorno dello show musicale.

Nonostante i dubbi in Rai riguardo alla realizzabilità di questa operazione, Milly ha lasciato intendere, in alcune interviste, che ci potrebbero essere delle modifiche per rendere il format più appetibile. L’andamento futuro di “Ballando” potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua trattativa con l’azienda. Se il programma di danza dovesse continuare a performare bene, Milly avrà maggior potere contrattuale; al contrario, il suo compito si preannuncia più complesso.

In ogni caso, è evidente che la Rai avrebbe tutto l’interesse a mantenere un programma di successo come “Ballando con le Stelle”, che ha dimostrato di essere una “gallina dalle uova d’oro”. Accontentare Milly Carlucci non sarebbe una cattiva idea, specialmente se questo significa riportare in onda un programma che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico.

Sarà quindi interessante osservare come si svilupperanno queste negoziazioni e se il ritorno de “Il Cantante Mascherato” diventerà realtà. In attesa di ulteriori sviluppi, il pubblico può continuare a godere del successo di “Ballando con le Stelle”, mentre la tensione tra Milly e la Rai potrebbe riservare sorprese per il futuro della televisione italiana.