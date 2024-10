Ballando, concorrente a rischio eliminazione: brutta infortuna

Dopo Sonia Bruganelli, un altro concorrente di Ballando con le Stelle affronta un grave infortunio: Nina Zilli. La cantante ha riportato la frattura di tre costole e, recentemente, ha subito un infortunio al piede che le ha causato un edema. In un programma di RTL, Gabriele Parpiglia ha annunciato che c’è la possibilità che Nina non partecipi alla prossima esibizione del sabato. Rossella Erra, in diretta dal Foro Italico, ha specificato che se Nina non si esibirà, sarà eliminata e potrebbe dover affrontare il ripescaggio.

Pasquale La Rocca, il partner di ballo di Nina, sta cercando di modificare la coreografia per adattarsi alla sua situazione. Nina ha già tre costole rotte e la nuova complicazione all’edema rende la situazione ancora più difficile. L’infiammazione del piede, che non è avvenuta durante le prove di Ballando con le Stelle ma a causa di un incidente domestico, potrebbe compromettere la sua esibizione. Rossella ha espresso la sua speranza che Nina possa recuperare ma ha messo in guardia sul fatto che l’edema non si riassorbe rapidamente.

Nina Zilli, intervenuta in diretta, ha condiviso le sue sensazioni riguardo alla sua condizione. Ha espresso incertezze e difficoltà nel rispondere a come sta, menzionando di avere tre costole rotte e un piede infortunato. Ha spiegato che l’infortunio al piede si è aggravato a causa di un urto accidentale durante un allenamento, rendendo la situazione decisamente complicata. Ha anche accennato alla possibilità di partecipare al ripescaggio se non dovesse esibirsi.

Il clima intorno alla competizione è ricco di tensione e preoccupazioni, con i membri del cast che sperano in un recupero rapido per Nina, essendo la sua partecipazione cruciale per il suo futuro all’interno del programma. La bravura del maestro La Rocca sarà fondamentale per adattare la coreografia e permettere a Nina di ballare, anche se con limitazioni. La situazione rimane incerta, e i fan attendono aggiornamenti sulla salute della concorrente.