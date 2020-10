Da Ballando con le Stelle a Milly’s Anatomy il passo è breve, prima Raimondo Todaro che finisce in ospedale per appendicite, poi Samuel Peron positivo al CoronaViurs e adesso un altro ballerino dovrà stare a riposo. Ieri sera Vittoria Schisano durante una diretta con Giovanni Ciacci ha rivelato che Marco De Angelis sta male, il suo maestro ha la febbre a 39 e non può ballare.

“Forse è il caso di dirlo, Marco non sta affatto bene. Ha la febbre molto alta da giorni, non ho fatto le prove anche se io non ho la febbre. Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi. Pare abbia avuto una forte intossicazione, si ipotizza abbia mangiato qualcosa che era scaduto. Lui ha fatto il sierologico e il tampone e non ha il CoronaVirus. Non so come farò a ballare. Per me non è pensabile ballare senza di lui, non so cosa succederà adesso. Ne ho parlato con Milly e lei ipotizzava di farmi ballare con altri.

La Carlucci è molto preoccupata come tutti noi, tiene molto a Marco. Però per me c’è un futuro solo con Marco. Adesso siamo davvero una coppia che va nella stessa direzione e non solo due persone che ballano. Io ho sentito Marco poco fa e aveva la febbre a 39, 2 e non riusciva a parlare, sta molto male. Io questa settimana non sono ancora stata in sala prove in Rai “.