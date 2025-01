Ballando con le Stelle, una nuova VIP si candida per la prossima edizione: “Parteciperei volentieri”

Milly Carlucci sta attualmente collaborando con i dirigenti della Rai per sviluppare un nuovo programma che condurrà nella prossima primavera, destinato a sostituire “L’AcchiappaTalenti”, considerato un esperimento non riuscito. Carlucci spera di realizzare “Il Cantante Mascherato”, mentre in Rai preferirebbero un’edizione di “Ballando con le Stelle” con concorrenti non famosi.

In merito a “Ballando con le Stelle”, sono già due le auto-candidature per la prossima edizione. Emanuela Folliero ha dichiarato di essere interessata a partecipare, affermando: “Ho detto di no ai reality, ma Ballando con le Stelle non è mica un reality. Poi ho visto che lo fanno anche a 70 anni, quindi ho tempo per prepararmi.” Anche Filippa Lagerback, nota per la sua presenza a “Che Tempo Che Fa”, si è proposta come concorrente. In un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, ha rivelato: “Da sempre sono appassionata di ‘Ballando con le Stelle’. Parteciperei volentieri, anche se sono un legno a ballare, ma mi piacerebbe come sfida.”

La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” è in programma per settembre e Carlucci ha espresso la sua gratitudine per il lavoro svolto. Ha dichiarato: “La cosa meravigliosa di questo lavoro è avere loro, questi straordinari maestri appassionati e questi concorrenti che sono disposti a qualunque sacrificio pur di dare sempre il massimo. Io sognavo di fare questo da ragazzina ed essere qui oggi è aver realizzato il mio sogno. Quindi io sto vivendo quello che ho sognato di fare. In questo senso per me non c’è cosa più bella al mondo e sono così grata. Quindi non c’è sacrificio che sia troppo grande proprio per questo motivo.”

Milly Carlucci, visibilmente emozionata nel corso del programma, ha confermato quanto il suo lavoro significhi per lei. La passione e l’impegno di tutti coloro che partecipano rendono “Ballando con le Stelle” un programma speciale, e le aspettative per le prossime edizioni sono già aumentate grazie alle proposte di partecipazione di Folliero e Lagerback. Sarà interessante vedere come si svilupperà il nuovo progetto e quali concorrenti si uniranno alla competizione.