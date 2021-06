Ballando con le Stelle potrebbe perdere un pezzo di giuria nella prossima edizione dato che Guillermo Mariotto sembrerebbe essere tutt’altro che confermato. A sganciare la bomba è stato il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti che ha anche svelato chi potrebbe prendere il suo posto.

Lo show di Milly Carlucci tornerà in onda dal prossimo 21 ottobre, come annunciato ieri durante i Palinsesti Rai 2021-2022. Dietro al bancone sembrerebbero essere confermati tutti tranne Guillermo Mariotto. Ritroveremo la presidentessa di giuria Carolyn Smith, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, il conduttore Fabio Canino, la blogger Selvaggia Lucarelli ed infine potrebbe arrivare la conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero.

La Guaccero in realtà aveva già espresso il desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente, ma avendo lei stessa studiato danza per molti anni e sapendo ballare molto bene, non avrebbe potuto gareggiare per regolamento. Milly Carlucci, infatti, oltre a voler nel cast vergini di reality, li vuole anche senza anni di studio alle spalle. Ed è giusto.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero al posto di Guillermo Mariotto?

Bianca Guaccero tuttavia potrebbe ugualmente coronare il suo sogno lavorando a Ballando con le Stelle ma non da concorrente, bensì da giurata al posto di Guillermo Mariotto che perderebbe così due programmi nel giro di una stagione televisiva.

Il noto stilista è stato fatto fuori anche da Il Cantante Mascherato, dove ha ricoperto il ruolo da giurato solo nella prima edizione. Nella seconda, quella andata in onda a gennaio, abbiamo visto al suo posto Costantino Della Gherardesca.

Fra commenti insensibili, voti dati palesemente a caso e mascheramenti fuori luogo, Guillermo Mariotto nel corso dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle ha dato il peggio di sé facendo più volte perdere la pazienza a Milly Carlucci che, come lo ha creato, ha il potere di distruggerlo. A questo punto per lui si potrebbero aprire le porte del Grande Fratello Vip, un caratterino del genere non me lo lascerei sfuggire se fossi Alfonso Signorini.