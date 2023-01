Ballando con le Stelle: un vip già si candida per la prossima edizione

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa da meno di un mese con la vittoria – a sorpresa – di Luisella Costamagna. Un’edizione di successo che avrebbe spinto già il primo vip a sgomitare per avere un posto nel cast dell’edizione 2023. Si tratta di un nome molto noto in Rai, dato che per anni è stato un volto del cast fisso de I Fatti Vostri: Marcello Cirillo.

“Ho inviato un video a Milly Carlucci per mostrare le mie capacità in pista. Spero che, dopo Il Cantante Mascherato, prenda in considerazione la mia candidatura. Se mi avessero preso in questa edizione, avrei perso: erano tutti troppo bravi. Io faccio il musicista e basta, non pretendo altro. Però, davvero, Ballando con le Stelle è l’unico programma fatto addosso per me. Ho il senso del ritmo. Un giorno ce la farò”.

Ha rivelato Marcello Cirillo a RTL 102.5 durante il programma Trends & Celebrities. Il cantante, dopo essere stato scartato da Il Cantante Mascherato, riuscirà a entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle? Una cosa è certa: non lo vedremo mai in un reality Mediaset come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip.

“Il prossimo anno voglio fare Ballando con le Stelle. Mi candido ufficialmente come ballerino. Ho mandato un video a Milly Carlucci per candidarmi alla prossima edizione e dimostrarle il mio talento da ballerino. Reality? No! Al Grande Fratello Vip non c’è spazio per la musica. Lì sono iene e basta. Non lo farei mai. Neppure un’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi. Sono troppo magro. Per carità”.

Cirillo un paio di anni fa ha partecipato a Pechino Express in coppia con Adriana Volpe.