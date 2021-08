Ballando con le Stelle tornerà con la nuova edizione da metà settembre e Milly Carlucci in queste settimane sta già facendo il giro di telefonate per arruolare i 12 vip che formeranno il nuovo cast. Cast che, come già sappiamo, si scontrerà direttamente con il carrozzone di Tu Si Que Vales di Maria De Filippi.

Fra i nomi certi che vedremo danzare nella prossima edizione dovrebbero esserci l’attrice Valeria Fabrizi, l’imprenditore ed influencer Federico Fashion Style, Morgan ed anche Mietta, come anticipata da TvBlog, che ha avuto il piacere di lavorare con Milly Carlucci già a Il Cantante Mascherato, dove ha indossato i panni di Farfalla.

Federico Fashion Style verso Ballando con le Stelle * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/sTHMVvYyvV — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 24, 2021

Ballando con le Stelle, i nomi in forse

Oltre loro potrebbero esserci l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, la showgirl di Paolo Bonolis, Sara Croce e l’attrice Antonella Ferrari, che ha fatto il proprio appello alla Carlucci dal salotto di Mara Venier a Domenica In.

“Mi stava dicendo Antonella Ferrari che le piacerebbe moltissimo fare Ballando con le Stelle” – ha detto Mara Venier al rientro in studio – “Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo!“, ha risposto l’attrice.

Antonella Ferrari da anni combatte contro la sclerosi multipla e proprio quest’anno è stata ospite anche al Festival di Sanremo, dove ha dichiarato:

“Io non sono la sclerosi multipla. Io sono Antonella Ferrari, un’attrice. Questo palco è ossigeno puro. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore. Da oggi potrò smettere di avere paura della paura. Sarò semplicemente io, in cammino, luminosa anche quando sarà buio“.

Ad auto-candidarsi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle anche Andrea Zenga e Samantha De Grenet, ma essendo loro due ex gieffini di Alfonso Signorini, le possibilità di vederli danzare alla corte di Milly Carlucci rasentano lo zero.