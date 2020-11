Trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella finale di ‘Ballando con le Stelle’. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen, medaglia d’argento dopo la sfida persa con la coppia vincente. Podio di bronzo per Alessandra Mussolini, affiancata eccezionalmente da Samuel Peron: l’onorevole avrebbe infatti dovuto disputare la finale insieme a Maykel Fonts, ma il ballerino è risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione di affiancarle un nuovo partner, con il quale però Mussolini non aveva ancora mai provato.

