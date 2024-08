Ballando con le Stelle: svelato il cast, gli 11 vip che scenderanno in pista

Dopo mesi di speculazioni, rumor, smentite e indizi, finalmente abbiamo il cast (quasi) completo di Ballando con le Stelle. Poco fa Milly Carlucci ha annunciato che il cast è stato chiuso e che la Rai lo avrebbe rivelato in anteprima e così è stato. Ci saranno Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli (tra i pini nomi ad essere stati annunciati dai settimanali), ma anche Nina Zilli, Federica Nargi e Bianca Guaccero. Vedremo a sorpresa anche i Cugini di Campagna al completo e poi la quota turca con Furkan Palali, ex protagonista della soap di Canale 5 Terra Amara.

1. Federica Nargi

2. Francesco Paolantoni

3. Nina Zilli

4. Massimiliano Ossini

5.Federica Pellegrini

6. Alan Friedman

7. I Cugini di Campagna

8. Bianca Guaccero

9. Luca Barbareschi

10. Sonia Bruganelli

11. Furkan Palali

La Rai ha svelato undici dei tredici vip che parteciperanno al programma. Milly Carlucci infatti poco fa ha spiegato che due personaggi per il momento restano misteriosi. La conduttrice vuole giocare con i fan della sua trasmissione, che adesso dovranno cercare di indovinare.

“Ci siamo davvero. Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Adesso lo vedrete in onda, vedrete in promo con i nomi. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Perché vogliamo lasciare una codina interessante che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo. Giochiamo un po’”.