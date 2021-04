Oggi su Twitter si è scatenato un vero e proprio pandemonio a causa di un retweet fatto col profilo ufficiale di Ballando con le Stelle. In pochi minuti il post in questione è stato eliminato, ma aveva già ottenuto numerosissimi apprezzamenti e condivisioni e fatto finire il nome della trasmissione di Milly Carlucci fra i trend topic della giornata.

Un post scurrile e volgare (“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il C del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”) che ha fatto imbestialire Milly Carlucci che è così intervenuta pubblicamente:

Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021

E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021

Ballando con le Stelle: svelata la verità in merito al retweet volgare

Milly Carlucci per difendere la credibilità di Ballando con le Stelle ha smosso mari e monti cercando il colpevole ma, chi si aspettava una tirata d’orecchie al social media manager della trasmissione resterà deluso, perché tramite una ricerca interna la Rai ha fatto sapere che al momento nessuno è pagato per gestire quel profilo e che adesso è seguito dalla stessa RaiPlay.

“La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato.” #BallandoConLeStelle — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 15, 2021