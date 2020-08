Ballando con le Stelle, nonostante il pericolo CoronaVirus, si farà. Fra ieri ed oggi, infatti, tutti i concorrenti famosi, i ballerini, i giudici, le maestranze e la stessa conduttrice si sono sottoposti al tampone per il Covid-19. Risultato? Tutti negativi.

“Tutti, tutti negativi. Ora posso sorridere. Piena di gioia, felice!”, ha scritto la Bouchet su Instagram.

Le prove, quindi, dopo aver sanificato lo studio televisivo possono continuare in attesa di sabato 12 settembre, quando debutterà ufficialmente questa edizione (che sarebbe dovuta andare in onda nella scorsa primavera).

E Samuel Peron? Il ballerino – trovato positivo al CoronaVirus – sembrerebbe essere asintomatico ed in isolamento domiciliare. La trasmissione tuttavia debutterà con o senza di lui sabato 12 settembre e lui potrà tornare non appena il tampone risulterà essere di nuovo negativo.

Al momento però non sappiamo se Milly Carlucci farà debuttare la coppia Peron-Celentano in un secondo momento a gara iniziata oppure se la Rosalinda danzerà con un altro ballerino in attesa della guarigione del suo partner.

A tal proposito Guillermo Mariotto, via AdnKronos, ha tirato una frecciatina a Samuel Peron alludendo ai vari focolai di Covid-19 in Sardegna:

“Faccio in bocca al lupo a Samuel Peron, ha una tempra fortissima. Ritornerà in forma a Ballando. Il programma si farà e sarà un’edizione strepitosa. Certo, lui forse in Sardegna non doveva proprio andarci”.

…Ed è solo l’inizio.