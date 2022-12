Ballando con le Stelle, Selvaggia critica il programma e aggiunge: “Isolata, mi hanno deluso tutti”

Da ormai un paio di settimane a questa parte Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena su Ballando con le Stelle e fra le pagine del Fatto Quotidiano a opera di Francesco Canino ha tirato un po’ le somme dell’ultima edizione. “Questa edizione di Ballando con le Stelle, che considero catastrofica da un punto di vista umano. Dunque, perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis“. Le è morto il cagnolino, le è morta la mamma, ha dovuto rinunciare alla conduzione di un programma Rai e ha subìto la perquisizione dell’Antiterrorismo per il figlio Leon.

“Quando hanno chiamato Lorenzo per Ballando con le Stelle a me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli “è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti”. Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020. Che fosse un espediente per le dinamiche era chiaro. Ma dopo sette anni, da alcune persone che consideravo amiche mi aspettavo un atteggiamento diverso, più rispettoso quantomeno nei suoi confronti. Anche perché Lorenzo non era “quello che portava i caffè”: con alcuni giurati siamo usciti a cena, ci siamo visti tante volte fuori Ballando, c’era un bel rapporto. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma almeno uguale a quello riservato agli altri”.

E ancora:

“Se mi sono sentita isolata? Sì. E devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento, perché eravamo solidali, la pensavamo spesso allo stesso modo. Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Anzi, era pronto un plotone contro di me. […] Mi hanno deluso tutti perché non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di shitstorm contro Lorenzo, non ho ricevuto una telefonata, sono stati tutti duri e freddi: Lorenzo è stato il mezzo per colpire me”.

Ballando con le Stelle, Selvaggia critica il format: “è diventato un reality in cui si balla”

“Constato semplicemente che il ballo non è più centrale e che il programma è diventato un reality in cui si balla. Capisco che riempire quattro ore di diretta sia complicato, ma si è persa l’idea della sfida, la gara è diluita a tal punto che in dieci puntate sono uscite cinque coppie. Quando la Zanicchi arriva in finale, c’è qualcosa che non va”.

E sulla conduttrice che non ha mai detto pubblicamente niente in suo supporto ha chiosato:

“Una nota regola della comunicazione è “non prendere una posizione è prendere una posizione”. Penso che sia giusto dire che siamo adulti e ce la vediamo tra di noi per gli aspetti umani della vicenda, ma quello che accade in trasmissione riguarda più la produzione che me e gli altri del cast. Detto questo l’unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire “siamo una famiglia”, a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali”.

Tornerà il prossimo anno?