Ballando con le Stelle, Selvaggia contro Barbara

Selvaggia Lucarelli ha fatto un bilancio di quanto accaduto a Ballando con le Stelle, mentre Giovanni Pernice si è lasciato andare a una stoccata. La discussa giudice è tornata a parlare di Barbara d’Urso, con cui il rapporto non è dei migliori. Durante la finale, non c’è stata pace tra le due e Lucarelli ha ammesso che sarebbe stata falsa a mostrarsi serena vicino a lei.

Tutto ciò è accaduto quando Barbara d’Urso è stata eliminata con Pasquale La Rocca, perdendo contro Andrea Delogu e Nikita, che alla fine hanno trionfato. Nonostante tutto, Lucarelli ritiene che Barbara abbia fatto “un percorso lineare” e crede che tra Andrea e Nikita ci sia “un amore non corrisposto”. Lui sarebbe molto preso da lei, che invece è stata recentemente vista in tenera compagnia con un altro uomo.

I due vincitori sono comunque piaciuti molto a Selvaggia, che ritiene anche che Francesca Fialdini sia stata protagonista di una soap opera, tra il suo lastra gate e i vari infortuni. Il suo ballerino, Giovanni Pernice, ha deciso di parlare e ha fatto notare che la Fialdini, a differenza di altre sue colleghe, non aveva mai ballato. Pernice ha poi lanciato una stoccata, affermando che se l’edizione di Ballando con le Stelle fosse stata solo una gara di ballo, avrebbe sicuramente trionfato, in quanto la Fialdini sarebbe stata la concorrente “che è riuscita a ballare meglio”.

Pernice ha anche detto che “se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto anche quest’anno, ma va bene lo stesso”. Sembra che non abbia digerito la sconfitta di questa edizione, mentre Francesca Fialdini appare più soddisfatta e senza troppi rammarichi. La Fialdini pensa solo a parlare bene del suo compagno di avventura, mentre Giovanni continua a portare avanti il suo pensiero su Instagram.