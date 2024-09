Ballando con le Stelle: Scopri chi è Carlo Aloia in coppia con Bruganelli

La nuova edizione di “Ballando con le stelle” partirà ufficialmente il 28 settembre, sempre condotta da Milly Carlucci. Tra le partecipazioni più attese c’è quella di Sonia Bruganelli, che sarà partner del ballerino professionista Carlo Aloia, una new entry nel talent. Aloia, nato a Roma il 3 marzo 1986, ha iniziato a ballare all’età di 11 anni. Grazie al suo talentuoso insegnante Riccardo Cocchi, cinque volte Campione del Mondo, ha conseguito notevoli successi, diventando due volte campione italiano di danza latino-americana e partecipando a importanti competizioni internazionali come il Rising Star nel Regno Unito. Oltre alla sua carriera di ballerino, Aloia ha anche lavorato come fotomodello e nel 2022 ha fatto parte di “Burn The Floor” a Dubai.

Dal punto di vista personale, Carlo è felicemente fidanzato con Jlenia Intravaia Firulottina e la coppia ha annunciato che diventerà genitore l’anno prossimo, esprimendo la loro gioia sui social per la crescita della loro famiglia.

In un’intervista, Sonia Bruganelli ha rivelato che lei e il suo fidanzato, Angelo Madonia, hanno deciso di non ballare insieme nel programma. Madonia parteciperà comunque con un’altra ballerina, Federica Pellegrini. Bruganelli ha spiegato che la scelta di non esibirsi con il compagno è stata presa in comune accordo, in quanto la loro intesa di coppia avrebbe potuto avvantaggiarli. Per Sonia, ballare con Carlo Aloia rappresenta un’opportunità per aprirsi e mettersi a nudo; lo descrive come una persona con caratteristiche simili a quelle di suo fratello, il che la fa sentire a suo agio.

Sottolinea che la presenza di Aloia le permetterà di esprimere emozioni e sensazioni che non avrebbe potuto condividere ballando con Angelo. Sonia ha espresso di non preoccuparsi del gossip riguardante la sua relazione e che ci sono altre coppie nel programma che potrebbero attirare più attenzione. Con il supporto del suo maestro, spera di affrontare il ballo in modo liberatorio, togliendo una sorta di corazza protettiva. Queste idee e il nuovo viaggio di Sonia e Carlo saranno visibili dal prossimo sabato nella prima serata su Rai 1.