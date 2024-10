Ballando con le Stelle: Scontro di Stelle tra Sonia Bruganelli e Madonia

Oggi, durante l’ultima puntata de “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, è emerso un episodio controverso riguardante il dance show “Ballando con le stelle”. Nel programma è stato mostrato un fuorionda che ha suscitato un notevole scalpore, in particolare per un commento inappropriato fatto da Sonia Bruganelli nei confronti del giurato Guillermo Mariotto. In diretta, Sonia aveva scherzato dicendo: “Se aggiungi altri tre punti ti garantisco un caffè con Madonia”. Tuttavia, il suo compagno Angelo Madonia ha reagito con evidente disappunto, dichiarando: “Mi doveva mettere in mezzo in qualche modo”.

L’involontaria gaffe di Sonia ha suscitato il malcontento di Madonia, poiché i due avevano scelto di partecipare separatamente per evitare gossip. Nello studio, gli ospiti hanno espresso dure critiche riguardo alla battuta di Sonia. Laura Freddi ha affermato che Sonia potrebbe essere in difficoltà con il suo nuovo ruolo, portandola a commettere errori di stile. Anche Rosanna Lambertucci ha concordato, sottolineando che commenti del genere svalutano Madonia e che lui non necessita di permessi per socializzare.

Inoltre, Giuseppe Candela ha fornito indiscrezioni su un’interazione tra Sonia e Selvaggia Lucarelli. Durante la puntata, la Lucarelli aveva infatti fatto un commento tagliente sulla performance di Sonia, dicendo che, nonostante la sua forte personalità, sembrava svanire sulla pista da ballo. Aneddoti di questo tipo attestano un possibile attrito tra Sonia e Selvaggia, rivelando una possibile rivalità che risalirebbe all’anno scorso, quando Sonia aveva ambito a un ruolo di giuria, ma la sua proposta era stata bocciata da Milly Carlucci.

La tensione crescente e i malintesi tra i membri del cast di “Ballando con le stelle” non solo rischiano di influenzare le dinamiche del programma, ma catturano anche l’attenzione del pubblico, promettendo ulteriori sviluppi nell’universo televisivo italiano. Questo episodio ha messo in luce come le interazioni dietro le quinte possano avere un impatto significativo sulla percezione pubblica dei concorrenti e delle loro relazioni.