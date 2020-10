Antonio Catalani in questi giorni è al centro di un paio di polemiche che lo hanno visto (direttamente o indirettamente) protagonista.

La prima riguarda quella del televoto settimanale (al ballottaggio ci sono proprio lui e Costantino Della Gherardesca), la seconda un invito rifiutato per il talk di Ballando con le Stelle che tiene Mara Venier ogni fine settimana a Domenica In.

Secondo quanto riportato dal portale TPI (informatissimo su Ballando con le Stelle perché Selvaggia Lucarelli dirige il settore degli spettacoli), Antonio Catalani avrebbe rifiutato l’invito di Mara Venier di presentarsi durante il talk perché “furente” per essere finito per la terza volta al televoto.

Ed è proprio il televoto ad essere stato il protagonista della seconda polemica dato che è notizia di ieri dell’annullamento. Secondo una ricostruzione, infatti, circa l’80% dei voti a favore di Antonio arriverebbero da Turchia, Arabia Saudita e Bangladesh.

Via social Costantino Della Gherardesca ha così commentato:

“Già vivo in un perenne stato di ansia. Ci mancava questa storia che comprano i voti contro di me. Sono stati molto corretti e professionali a verificare tutto. Ci sono rimasto un po’ male perché io prendo la gara con goliardia. Non so cosa succederà, posso solo dire che mi dispiace molto”.