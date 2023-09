Ballando con le Stelle: salta all’ultimo uno dei concorrenti

Fra poco più di un mese Milly Carlucci tornerà con la nuova edizione del suo Ballando con le Stelle. La conduttrice ha quasi chiuso il cast e oltre a Simona Ventura, Paola Perego, Antonio Caprarica e Teo Mammucari, avrebbe dovuto esserci anche Bruno Barbieri. Lo chef però all’ultimo ha dovuto rifiutare l’invito di Milly.

Giuseppe Candela su Dagospia ha spiegato che Barbieri non scenderà in pista perché sarà impegnato con le registrazioni del suo programma 4 Hotel: “Bruno Barbieri non balla più. Ecco perché non vedremo il famoso chef su Rai Uno dalla Carlucci. Dagospia aveva anticipato la partecipazione di Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle. Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di “4 Hotel”. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata“.

La giuria di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith ci saranno.

Nonostante Milly abbia detto che solo a metà settembre la giuria verrà confermata, sappiamo già che ritroveremo al 99% tutti i giurati. Di sicuro ci saranno Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. La prima infatti ha già pubblicato su Instagram gli abiti che indosserà quest’anno in diretta e la seconda ha rivelato di essere stata riconfermata quando ancora il programma andava in onda.

“Ho letto i rumor e le indiscrezioni, facevano pensare che mi avessero cacciata dalla trasmissione. Ho lasciato correre, ma la realtà è ben diversa. Io sono stata confermata prima dell’ultima puntata. Fino ad oggi sono stata zitta, ma a settembre toglierò il tappo. Commenterò tutto quello che ho letto su di me e il programma nelle settimane scorse. C’erano mitomani che fingevano di essere nel cast, persone che sapevano cose che io non sapevo, amici che poi alle spalle dicevano altro. Insomma ho letto di tutto in questo periodo”.