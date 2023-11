Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi eliminato: la frecciata di Selvaggia Lucarelli

Arriva la prima eliminazione a Ballando con le stelle 2023. La quarta puntata dello show di Raiuno sancisce l’esclusione di Ricky Tognazzi, bocciato dopo lo spareggio con Lorenzo Tano, che salva grazie al televoto e rimane in gara. Il verdetto arriva dopo l’ennesimo scontro con Selvaggia Lucarelli, membro della giuria protagonista di accesi botta e risposta con Tognazzi e con la moglie Simona Izzo, presente in studio.

“Era un po’ tutto vecchio, polveroso, sia fuori dal palco che sul palco. La gag con Simona Izzo” che ha preceduto l’esibizione “era una roba vecchia, da dopoguerra”. “Non fate venire l’allegria, parlo di te. Hai un po’ rotto con questa storia, sei invecchiata con questa storia dalla prima puntata. Anche le tue critiche sono invecchiate, dici sempre le stesse cose”, ribatte Tognazzi. “Io accetto le critiche, non vado poi nei salotti televisivi a piagnucolare”, incalza la giurata. “Non ci prepariamo niente, le battute ci vengono. Dall’inizio parli di me, questa moglie terzo incomodo in questa situazione”, interviene Simona Izzo. La discussione termina, ma c’è una coda. A notte fonda arriva il verdetto: Ricky Tognazzi eliminato al televoto e Lucarelli, su Instagram, commenta in diretta. “Ora -dice- Simona Izzo mi aspetta nel parcheggio…”.