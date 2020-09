“Io sono molto positivo. Sono qui per dare la carica ai ballerini”. Antonio Razzi sceglie un aggettivo particolare per esordire a Ballando con le Stelle nel ruolo di uno dei 3 tribuni del popolo, che potranno ‘contrastare’ la giuria. “Sono venuto qui per dare fiducia ai ballerini, per dare la carica. Io sono uno molto positivo, sono qui per dare la carica a tutti i partecipanti. Non dovete aver paura, ballando ci si dimentica tutto”, dice l’ex senatore. “Non diciamo più la parola positivo, è una cosa da non nominare”, chiosa sorridendo Milly Carlucci. La trasmissione debutta dopo una preparazione complicata dal covid.

