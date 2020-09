Ballando con le Stelle non ha tregua: Raimondo Todaro è stato infatti ricoverato in ospedale per appendicite. A svelarlo è stata in anteprima Selvaggia Lucarelli su Twitter: “Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo“.

Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 21, 2020

A dare successivi aggiornamenti sulla salute del ballerino è stata Elisa Isoardi (con cui fa coppia a Ballando con le Stelle) via Instagram.

“Volevo rassicurare tutti perché, in questo momento Raimondo è in sala operatoria. Si è sottoposto ad un intervento di routine. I medici ci hanno riassicurato. Tra un’oretta cerco di sentirlo e vi dirò come sta. Io sono preoccupata. Mi è caduta una certezza. Milly sicuramente l’asso ce l’ha. Non ci deluderà. Ci pensa lei. Ci vediamo domani e spero di ballare con lui ma soprattutto per lui”.

E poco dopo:

“Adesso finalmente si può andare a dormire tranquilli. Raimondo sta bene. Forza Raimondo. Che spavento. Buonanotte con il sorriso finalmente”.

Riuscirà Raimondo Todaro a tornare in pista sabato sera? O la convalescenza lo costringerà a fermarsi una settimana?