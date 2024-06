Ballando con le Stelle, qual è stato il momento più feroce secondo Selvaggia Lucarelli

Qual è stato il momento più feroce vissuto a Ballando con le Stelle? A rispondere è stata proprio Selvaggia Lucarelli ospite da Piero Chiambretti.

“Sono gli altri che insultano me, io commento il ballo! Il fatto è che questi arrivano e pensano di essere Carla Fracci. Dopo tre giorni di prove pensano di essere dei ballerini navigati. Il momento più feroce? Quello con Alba Parietti. Lei proprio non accettava il fatto che ci fosse una gerarchia precisa, ovvero che io fossi il giudice e lei la concorrente. Voleva il contrario forse. Lei vuole essere quella al vertice della Piramide”.

I fatti risalgono al 2017 e ve li spiego in questo articolo, mettetevi comodi.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, gli scontri a Ballando con le Stelle dentro e fuori la trasmissione

Una miccia fra le due è stata accesa sui social dopo una puntata di Ballando con le Stelle quando Alba Parietti ha condiviso su Instagram un fotogramma della sua coreografia parlando di picchi d’ascolto. “Ma esattamente con picco d’ascolto abbinato a questa foto, Alba cosa ci voleva dire? Perché se la sua patonza è l’arma definitiva per battere la De Filippi, io direi di lasciarla in questa posizione accanto a Mayer fino al 10 maggio“, scrisse Selvaggia Lucarelli. Un commento che non piacque affatto ad Alba Parietti che accusò la giudice di essere una “leonessa da tastiera”.

Da quel momento le cose sono degenerate e puntata dopo puntata il rapporto fra le due si è fatto sempre più teso. Alba Parietti a ogni giudizio di Selvaggia Lucarelli sbottava in difensiva: “Passi la settimana a scrivere scemenze su di me nei tuoi post. Qui non siamo su internet la gente vede“. E ancora: “Se non ci fossero polemiche tu non esisteresti“. “Ti denuncio, sei una mitomane pericolosa, buffona“. I battibecchi televisivi sfociavano poi su Facebook la domenica pomeriggio.

In quel periodo Selvaggia Lucarelli querelò addirittura Alba Parietti chiedendo un risarcimento danni di 180 mila euro.

“Non accetterò la richiesta della Lucarelli perché non ho fatto proprio nulla. Anzi, chiederò a mia volta un risarcimento, mi trovo costretta a rispondere. Sono curiosa di sapere da cosa si sente danneggiata, come quantifica questi danni visto che è stata riconfermata“, scrisse Alba su Facebook, rilasciando successivamente una dichiarazione al Fatto Quotidiano. “Se Selvaggia Lucarelli pensa di valere 180mila euro per quattro insulti che ci siamo tirati, a questo punto io mi sento parte lesa e ne valgo almeno il doppio. Ecco perché chiederò 300mila euro. Si evitino lettere di diffida o minacce, perché al massimo è un argomento da parrucchiera, non da tribunale. Non ho paura di niente e di nessuno e ho le scatole piene di questa storia, andata oltre il lecito. Speravo che questa farsa fosse finita, ma a questo punto ne discuteremo in tribunale”.

Se i fatti di Ballando risalgono al 2017, l’acredine fra le due ci sarebbe tutt’ora: nel 2020, in piena pandemia, si sono di nuovo tirate frecciatine.