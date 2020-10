Ballando con le Stelle quest’anno potrebbe chiamarsi Milly’s Anatomy dato che dopo il Covid-19 di Daniele Scardina e Samuel Peron, la caduta di Alessandra Mussolini, la slogatura alla caviglia di Elisa Isoardi e l’operazione d’appendicite di Raimondo Todaro, questa settimana a finire K.O. sono stati due ballerini: Marco De Angelis (che balla con Vittoria Schisano) e Lucrezia Lando (che balla con Gilles Rocca).

Marco e Lucrezia sarebbero stati colpiti da intossicazione alimentare e se la Lando se l’è cavata con un po’ di febbre e di riposo, De Angelis sta tutt’ora male e per questo motivo sabato sera il suo posto lo prenderà momentaneamente Samuel Peron.

“Ancora una settimana difficile per il nostro medical drama perché Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono stati colpiti da intossicazione alimentare e nel caso di Marco, piuttosto grave. Per questo motivo Vittoria Schisano, che è allo spareggio e non può quindi danzare da sola, ballerà con Samuel Peron”.

Ad annunciarlo è stato Milly Carlucci con un video.

Buongiorno amici! Una settimana difficile per #ballandoconlestelle Marco De Angelis e @LandoLucrezia sono stati colpiti da una intossicazione alimentare. @Vittoriaschisan è allo spareggio e verrà affiancata da un nuovo maestro 😂 @samuel_peron ci vediamo sabato! @Ballando_Rai pic.twitter.com/oCX2tq9Lq5 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) October 28, 2020

Al momento non sappiamo se Lucrezia Lando sabato sera riuscirà a ballare, ma in caso contrario Gilles Rocca danzerà da solo (come ha fatto un paio di settimane fa Elisa Isoardi, quando Raimondo Todaro era in convalescenza post operazione).