Ballando con le Stelle, Milly punta ad un vip internazionale: “Ci sono trattative”

Archiviata la quarta edizione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci pensa già a Ballando con le Stelle. La conduttrice starebbe già reclutando i personaggi che formeranno il cast dalla prossima edizione. Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, Milly vorrebbe portare in pista Wanda Nara, che l’anno scorso ha partecipato allo show nelle vesti di ‘ballerina per una notte’.

“Milly Carlucci lavora tutto l’anno al cast di Ballando con le Stelle. Lo show ballerino, successo del sabato sera targato Rai1, tornerà in onda il prossimo ottobre. Il nostro Alberto Dandolo ha già svelato la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica, la conduttrice avrebbe messo nel mirino un nome “internazionale” amato dal mondo gossipparo: Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha partecipato allo show nell’ultima stagione come ballerina per una notte. La trattativa, ancora in una fase iniziale come per tutti gli altri nomi circolati, andrà in porto? Molto dipenderà anche dal cachet”.

Ballando con le Stelle, arriva Barbara d’Urso?

Tra i rumor più clamorosi di questi mesi ce n’è uno che vorrebbe Barbara d’Urso in giuria nel popolare programma di Rai Uno. In un’intervista rilasciata a Chi la Carlucci non si è sbilanciata molto, ma non ha smentito le indiscrezioni.

“Se avremo Antonio Caprarica e Barbara d’Urso con noi? No, questo non posso rivelarlo. Le voci che riguardano Barbara le ho lette. Va detto che siamo in balia del palinsesto. Tra me e lei non c’è stato nulla di personale. A dire la verità ci siamo anche viste, abbiamo parlato. – si legge sul magazine Chi – In passato ha anche ricevuto un mio invito per essere nostra ospite come ballerina per una notte. Se non c’è stata è soltanto per i suoi impegni. Perché al momento del mio invito aveva diversi programmi da portare avanti nello stesso momento”.