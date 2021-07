Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle è intenzionata a replicare gli ottimi ascolti dell’anno scorso. La conduttrice e i suoi autori sono al lavoro da mesi al cast del noto programma di Rai Uno e oggi abbiamo il primo nome ufficiale. TPI ha rivelato che tra i ballerini vip ci sarà anche Morgan!

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci”.

Sono davvero felice di questa notizia, sono sicuro che Marco Castoldi ci regalerà le stesse gioie dell’artista A.O.

Non solo Morgan, verso il cast di Ballando con le Stelle anche un volto di Real Time.

La Carlucci pare abbia messo gli occhi da tempo su Federico Fashion Style. Sarebbero già in corso le trattative per avere il parrucchiere delle star a Ballando. Federico in passato si era detto disposto a partecipare anche al Grande Fratello Vip, ma il reality di Alfonso può attendere. Anche perché la Carlucci non accetta nel suo cast ex volti dei reality e quindi Fashion Style per quest’anno fa bene a preferite Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style che dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda dal 16 ottobre su Rai1“.