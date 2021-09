Ballando con le Stelle tornerà con la nuova edizione il prossimo ottobre e Milly Carlucci questa settimana ha fatto il giro di interviste per la consueta promozione.

Fra Arisa, Morgan, Federico Fashion Style, Albano, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Memo Remigi, Andrea Iannone, Mietta e Sabrina Salerno il cast di quest’anno sembrerebbe essere più famoso che mai. Merito di un aumento del budget previsto per la realizzazione? Assolutamente no. La Rai, infatti, non avrebbe concesso più soldi a Milly Carlucci ma anzi, le avrebbe tagliato circa il 15% del compenso lordo.

La conduttrice però, nonostante avesse a disposizione meno soldi, è riuscita a creare un cast sulla carta invidiabile se non il migliore di sempre.

“Il cast di Ballando è frutto di una congiunzione astrale fortunata. Non abbiamo avuto a disposizione più soldi, anzi, c’è stato un taglio del 15% rispetto all’anno scorso“, ha confessato al settimanale Oggi. Fra i suoi fiori all’occhiello senza dubbio Mietta, già avuta a Il Cantante Mascherato nei panni della Farfalla. “Mietta non è stata capita qui da noi. Se fosse nata in America sarebbe una stella internazionale della musica, ne sono convinta. Spero che a Ballando con le stelle abbia la sua rivincita“, ha detto a DiPiù.

Occhi puntati anche su Arisa, come pronunciato al settimanale Chi. “Con Arisa ci vogliamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando, ma non era il momento, non c’era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”.

Ne vedremo delle belle.