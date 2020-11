Milly Carlucci dice sì a Ballando con le Stelle e no alle novità, dato che dopo aver dispensato elogi ai giurati (confermati in blocco anche per la prossima edizione), fra le pagine di TvBlog ha escluso a priori di arruolare nel cast volti noti dei reality e grandi ritorni.

Se molti reality/talent hanno proposto nel corso degli anni delle edizioni All Star (da L’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show col Torneo dei Campioni, passando per RuPaul’s Drag Race, fino ad arrivare agli show culinari come Bake Off e MasterChef), Milly Carlucci ha escluso la possibilità di avere un Ballando con le Stelle con tutti i vincitori.

“Me lo propongono tutti gli anni, credo che Ballando abbia bisogno ogni volta di nuovi protagonisti . La gara di ballo va vista all’interno di un percorso emotivo e di un racconto umano”.

E sulla possibilità di avere nel proprio cast di ballerini dei volti già visti nei reality, Milly è (di nuovo) categorica.

“Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio [di arruolare vip vergini di reality, ndr]. Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate. Diverso è il discorso dei talenti veri e propri lì non c’è nessuna preclusione”.

Così ha deciso.