Non soltanto il GF Vip, presto tornerà in tv un altro programma di grande successo, Ballando con le Stelle. Oggi Milly Carlucci dalle pagine di Dipiù ha ufficializzato un nome fortissimo di questa edizione: Albano Carrisi. Tra una salsa e un tango il Leone di Cellino canterà anche.

“Sono molto contenta di avere Albano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide.

La libertà di tradurre in danza la grande tradizione della canzone popolare, che lui rappresenta. Tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce. Sono contenta che abbia detto sì, non è da tutti avere l’umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati”.