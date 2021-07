Ballando con le Stelle tornerà ad ottobre con una nuova edizione ma – al contrario di quanto scritto settimane fa – i giudici sono stati tutti confermati. Torneranno infatti Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e soprattutto tornerà Guillermo Mariotto.

“Al di là del ballo e delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria!” – ha dichiarato Milly Carlucci via Instagram – “È variegata, ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri criticano il giudice che sta criticando. Uno spettacolo nello spettacolo. Non cambierei nulla, nemmeno Mariotto. La giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. È l’unica giuria politicamente corretta. La bellezza è questa! Io vedo una performance che a me piace, alla Lucarelli no, a Zazzaroni no e a Mariotto invece sì. O vuol dire che non ho capito nulla del ballo o della vita! Non c’è una verità assoluta. Al di là del vedere le performance dei vari artisti, è bello vedere quella giuria”.