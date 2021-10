Ballando con le Stelle questa sera tornerà con la terza puntata e Milly Carlucci, come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, affronterà il caso “Covid-Mietta”, esploso la scorsa settimana e concluso con una querela del Codacons per Selvaggia Lucarelli.

“Da una settimana è esploso il Mietta-Gate a Ballando con le Stelle, la cantante non è infatti vaccinata e la domanda legittima di Selvaggia Lucarelli ha alzato un vero e proprio polverone con interventi di medici, politici e di chi più ne ha più ne metta. Nella puntata in onda domani sera [questa sera, ndr] si affronterà la questione con la cantante e con l’intera giuria provando a fare chiarezza”.

A questo punto Candela ha aggiunto e rivelato che NON tutti i vip in gara a Ballando con le Stelle sono regolarmente vaccinati.

“È opportuno ricordare che Mietta, risultata positiva al Covid, non è l’unica non vaccinata tra i concorrenti in gara”.

La stessa Selvaggia Lucarelli durante una delle primissime storie su Instagram in merito a questo caso è rimasta vaga sull’argomento.

“Il cast dei concorrenti vip è quasi tutto vaccinato (e dico quasi perché probabilmente non tutti lo sono), la giuria è tutta vaccinata, così anche come i commentatori a bordo campo”.

Ovviamente non possiamo sapere chi sia e chi non sia vaccinato (uh, la privacy), anche se Memo Remigi ha dichiarato di aver regolare doppia dose. Nel dubbio spero che questo caso convinca i vip no-vax in gara a farsi inoculare il vaccino. O vogliono correre il rischio di venire contagiati e saltare qualche puntata?

Ballando con le Stelle: tre puntate senza concorrenza di Canale 5

Sempre su Dagospia si legge che Milly Carlucci chiuderà il suo Ballando con le Stelle in bellezza, dato che le ultime tre puntate andranno regolarmente in onda senza un’effettiva concorrenza.