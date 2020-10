Nuove sfide per la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. A settembre lui è stato operato per appendicite e la conduttrice è stata costretta ad esibirsi da sola a Ballando con le Stelle. Come se non bastasse, qualche giorno fa Elisa ha avuto un infortunio e si è quasi rotta la caviglia.

“Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento. Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo. Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”.