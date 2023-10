Ballando con le stelle, Lino Banfi in lacrime: "Scusatemi"

Lino Banfi in lacrime nella prima puntata di Ballando con le stelle. L’attore debutta nel programma di Raiuno, con la prima puntata in onda oggi, e si commuove pensando alla moglie Lucia, scomparsa a febbraio. L’immagine della moglie dell’attore compare sullo sfondo alla fine dell’esibizione. “Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo…”, dice Banfi, 87 anni, dopo essersi esibito nel valzer.

“Non voglio cadere in questa cosa, è una situazione che riguarda miliardi di famiglie. Io ho festeggiato da poco 61 anni da matrimonio, ci conosciamo da quando eravamo bambini. Sento come se mi hanno strappato un pezzo di pelle, la ferita è troppo fresca… scusatemi”, dice Banfi.

“Io sono la cinica del gruppo, cerco sempre di intravedere la fregatura nelle cose e nelle persone. In questi anni ho visto tantissime persone strumentalizzare e monetizzare il dolore, approfittare delle proprie fragilità per attirare empatia e solidarietà. Questa sera, neanche una cinica come me ha visto un pezzettino di tutto questo. Ho visto onestà in questo dolore”, dice Selvaggia Lucarelli.