Ballando con le Stelle: La Semifinale con Ospiti da Sanremo

La settimana scorsa, Milly Carlucci ha condotto la seconda puntata di Sognando Ballando Con le Stelle, nonostante un ritardo di oltre un’ora dovuto agli internazionali di tennis. Per la semifinale, che si terrà oggi, accoglierà otto artisti che hanno calcato il palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025, ognuno dei quali accompagnerà una delle coppie ancora in gara.

Gli artisti includono Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci. La performance di Sal Da Vinci, partecipante solo alla serata delle cover a Sanremo, presenterà la sua hit Rossetto e Caffè, che continua a riscuotere successo dopo 45 settimane dalla sua uscita. Durante la semifinale è prevista un’eliminazione, mentre il 30 maggio si scoprirà chi tra i concorrenti diventerà ufficialmente un maestro nel programma.

Le coppie che si esibiranno sono: Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yuri con Alessandra Tripoli, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. Gli eliminati delle prime due puntate sono Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, ed Eleonora Riccardi e Luca Favilla.

Milly Carlucci ha espresso la sua soddisfazione per i 20 anni di Ballando, sottolineando come la celebrazione attraverso Sognando dia energia e entusiasmo a tutto il team e come abbiano scelto gli ospiti storici, coordinando le loro disponibilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it