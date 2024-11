Ballando con le Stelle: La Reazione di Lucarelli all’Addio di Madonia

Dopo l’addio del maestro di ballo Angelo Madonia da “Ballando con le stelle”, sono emerse importanti dichiarazioni da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli. Madonia, che ballava con Federica Pellegrini, ha lasciato il programma a causa di divergenze professionali, come comunicato ufficialmente dalla Rai. L’enfasi è stata posta su un acceso scontro tra Madonia e Lucarelli, che sembra aver influenzato questa decisione. In un post sui social, Lucarelli ha chiarito che l’esclusione di Madonia non è stata causata dalla sua interazione con lei, bensì da problemi riscontrati tra lui e la sua partner, Federica Pellegrini.

Lucarelli ha quindi pubblicato un articolo intitolato “La Pellegrini liberata”, dove ha approfondito la situazione, sostenendo che la vera disarmonia si trovava nel rapporto tra Madonia e Pellegrini, e non nella sua relazione con la giuria. Inoltre, ha condiviso un video della discussione, evidenziando il contrasto evidente tra la Pellegrini che abbraccia il maestro mentre i giudici assegnano voti alti e la reazione di Madonia, che mostrava segni di malcontento osservando Sonia Bruganelli.

Dopo il suo allontanamento, Madonia non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha condiviso un post su X, in cui si chiedeva se fosse necessario avere in giuria persone come Lucarelli, accusandola di disseminare veleno. Questo post, che ha poi ricondiviso, esprime chiaramente il suo pensiero riguardo alla giornalista. La situazione ha sorpreso molti, poiché l’esclusione di un maestro di ballo non è un evento comune in tanti anni di “Ballando con le stelle”. Le circostanze apparenti sembrano suggerire che ci sia qualcosa di più profondo e serio alla base dell’allontanamento di Madonia, un aspetto che lui stesso non sembra intenzionato a rivelare.

C’è sicuramente una tensione palpabile sul set, e l’episodio ha sollevato domande su dinamiche professionali all’interno del programma. L’attenzione si concentra ora sul futuro della trasmissione e sul ruolo che giocherà Lucarelli, dato che il suo stile polarizzante continua a generare reazioni forti tra i concorrenti e il pubblico.