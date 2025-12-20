11.2 C
Ballando con le Stelle, la finale su Rai1

La tredicesima e ultima puntata di Ballando con le Stelle, il celebre show dance di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, va in onda sabato 20 dicembre alle 21.25 e promette di essere una delle serate più emozionanti di tutta la stagione. Una serata che promette spettacolo, emozioni e musica, oltre alla proclamazione della coppia vincitrice.

La finale sarà impreziosita da due ospiti musicali d’eccezione: Riccardo Cocciante e Lucio Corsi. Sul fronte della gara, la puntata si aprirà con lo spareggio rimasto in sospeso dopo la semifinale: a contendersi l’accesso alla finale saranno Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Martina Colombari e Luca Favilla. Chi supererà lo spareggio raggiungerà le coppie già qualificate per il podio: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

A giudicare le esibizioni ci sarà la giuria storica, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, con Alberto Matano nel ruolo di “principe del tesoretto”. A bordo pista torneranno anche i Tribuni del popolo – Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino – pronti a commentare le performance dei finalisti. Come sempre, l’ultima parola spetterà al pubblico da casa, che potrà votare le coppie preferite attraverso i canali social ufficiali del programma. A fare da colonna sonora all’intera serata sarà la Paolo Belli Big Band, che accompagnerà dal vivo le esibizioni in questa lunga e decisiva notte di danza.

