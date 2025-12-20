Ballando con le Stelle in difficoltà

Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la finale di “Ballando con le Stelle”. Questa stagione non è stata semplice per Milly Carlucci, che ha dovuto cambiare la struttura del programma a causa della forte concorrenza di altri show, spostando l’orario di inizio da 20:30 a 21:30, dopo “Affari Tuoi”, per evitare di scontrarsi con “La Ruota della Fortuna”.

La conduttrice ha affermato che “La Ruota della Fortuna” ha cambiato le regole del gioco. “Ballando con le Stelle” ha perso tutte le sfide negli ascolti contro “La Ruota della Fortuna” e “Tu si Que Vales” su Canale 5. Tuttavia, Milly Carlucci si è giustificata spiegando che all’inizio il programma ha puntate descrittive senza eliminazioni, che lo rendono meno appassionanti, e che la media di share per questa edizione è del 24,7%.

Milly Carlucci è comunque soddisfatta della ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, dei concorrenti e della giuria, che secondo lei è libera e dice cose scomode, con personalità diverse e opinioni opposte. Anche se i giudizi della giuria spesso scatenano polemiche, come le espressioni fantasiose di Guillermo Mariotto, la conduttrice è orgogliosa della presenza del programma sui social e su RaiPlay.