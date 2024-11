Ballando con le Stelle: Il Giallo di Bianca Guaccero

Nuova polemica per “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci, che ha portato gli autori a intervenire. L’attenzione si è concentrata sull’esibizione di Bianca Guaccero, durante una puntata in cui i concorrenti dovevano improvvisare su una canzone casuale. Guaccero ha ballato su una versione latina di “Thriller” di Michael Jackson, ma il suo numero ha suscitato forti critiche poiché la canzone è stata presentata come una samba, nonostante molti abbiano sostenuto che in realtà non avesse nulla di samba. Il pubblico ha accusato la produzione di aver assegnato a Bianca un brano particolarmente difficile per svantaggiarla rispetto ad altri concorrenti.

A seguito delle accese polemiche, la produzione ha deciso di chiarire la situazione sui social media, postando un video dell’esibizione con la didascalia: “È samba o non è samba?”, nel quale il 23esimo secondo del video mostrava il groove di samba isolato. Tuttavia, anche questa spiegazione non ha placato le critiche; anzi, i commenti sono divenuti ancora più polemici. Gli utenti hanno accusato la produzione di favoritismi, sottolineando che a un’altra concorrente, Alessandra Nargi, era stata attribuita una coreografia più semplice.

Alcuni commenti espliciti sui social hanno reso manifesto il discontento: “Siete pessimi! Le avete dato il ballo da riconoscere più difficile… fatto apposta. E, guarda un po’, alla Nargi un balletto elementare.” Un altro utente ha detto: “La peggiore samba mai sentita. Se la fate ascoltare a una persona brasiliana vi tira appresso un bel Churrasco.” Un ulteriore commento ha messo in discussione l’intelligenza del pubblico, insinuando che la competizione fosse truccata in favore della Nargi, io.

Queste reazioni evidenziano quanto la controversia abbia scosso il programma, lasciando intendere che nonostante i tentativi di difesa della produzione, il consenso tra il pubblico resti profondamente diviso. La polemica sembra destinata a continuare, con un’opinione pubblica che si mobilita contro il presunto favoritismo nell’assegnazione dei balli e nella valutazione delle esibizioni.