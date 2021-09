Milly Carlucci ha sempre fatto le cose in grande per i suoi cast di Ballando con le Stelle. Anche per questa edizione la conduttrice non ha intenzione di smentirsi. Dopo Albano Carrisi e Morgan sulla pista da ballo più famosa della tv potrebbe arrivare un vip che era stato preso in considerazione da Alfonso Signorini per il suo GF Vip.

Secondo i colleghi di Blogo la Carlucci sarebbe in trattativa con Andrea Iannone. Il campione dovrebbe diventare un concorrente a tutti gli effetti di Ballando con le Stelle e non un ballerino per una notte.

“Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle. Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La Carlucci ha puntato un bel nome. La celebrità in questione, anzi la star facendo riferimento al titolo del format, è il campione di motociclismo Andrea Iannone”.

Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip e Iannone a Ballando, due ex di Belen Rodriguez piazzati in altrettanti show di punta.

Ballando com le Stelle, il cast prende forma.

Federico Fashion Style

Albano Carrisi

Morgan

Andrea Iannone

Valeria Fabrizi

Sabrina Guzzanti

Fabio Galante

Mietta

Sabrina Salerno

Albertino

Paola Barale