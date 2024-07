Ballando con le Stelle: il cast (quasi) chiuso, le nuove parole di Milly Carlucci

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è (quasi) chiuso e Milly Carlucci non vede l’ora di poterlo svelare. Al momento però la bocca la tiene cucita e quando il giornalista di SuperGuidaTv le ha provato a estrapolare la verità sui rumors che vorrebbero dentro Belen Rodriguez e Barbara d’Urso, la conduttrice ha svicolato come sa benissimo fare.

“Facciamo interviste a 360 gradi e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo ed è possibile portare in tv. Poi alcune cose riescono, alcune no. Quelle che non escono un anno, magari vengono buone l’anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo. L’importante è resistere in modo che negli anni riesci a portare dentro personaggi che cinque anni prima ti hanno detto mai nella vita, chi lo può dire”. E ancora: “Si sono dette tante cose, a me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo”.