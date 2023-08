Ballando con le Stelle, il cast prende forma: i nomi confermati e quelli che hanno dato forfait

Simona Ventura, Bruno Barbieri e Teo Mammucari sono i primi nomi ufficiali della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci a tal proposito non ha ancora proferito parola, ma i tre nomi appena fatti sono stati confermati sia da TvBlog che da Dagospia. Il primo sito ha poi fatto con certezza anche il nome di Paola Perego e di Giovanni Terzi, mentre il secondo ha confermato il rumor di Bobby Solo. Davide Maggio, invece, ha fatto quello di Francesca Barra. Insomma, i primi sette vip arruolati sono delle bombe, possiamo dirlo.

A loro però non si aggiungeranno né Sonia Bruganelli né Leo Gassmann che ha di recente smentito su Twitter. “Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano ma ho altre priorità e progetti nella vita“.

Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano ma ho altre priorità e progetti nella vita💙🫂 — Leo Gassmann (@Leogassofficial) August 3, 2023

Ballando con le Stelle, i nomi dei 30 big in lizza: da Massimiliano Caiazzo a Bobby Solo

Fra loro ci sarebbero il mezzobusto del Tg1, Antonio Caprarica, lo chef Bruno Barbieri, il pasticcere Damiano Carrara e la giornalista Francesca Barra. Un nome in lizza è quello dell’87enne commentatore sportivo Dan Peterson, ma fra i papabili anche molti cantanti: Nino D’Angelo, Bobby Solo e Francesca Alotta.

Fra i super big anche Michele Placido, Rosanna Lambertucci, l’attore Maurizio Micheli, Fabio Cannavaro ed Edwige Fenech. Da Mare Fuori arriverebbero Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo, mentre direttamente dalle Olimpiadi la medaglia d’oro Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza. Infine avrebbero sostenuto un provino anche Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Antonio Mezzancella e Maurizio Ferrini nei duplici panni della signora Coriandoli. A loro si aggiungerebbero Stefania Orlando e Jasmine Carrisi che si sono proposte.