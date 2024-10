Ballando con le Stelle: I Retroscena di Sonia Bruganelli

Ieri sera, nella seconda puntata di “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attuale fidanzata del ballerino Angelo Madonia, ha affrontato un acceso scontro con la giuria dopo la sua esibizione di ballo. Nella prima puntata, Sonia si era mostrata tranquilla, ma durante questa seconda puntata gli animi si sono accesi.

Il confronto con la giuria è stato particolarmente acceso, con Selvaggia Lucarelli che ha criticato Sonia dicendo: “Di concorrenti che ballano male qui ne abbiamo visti molti, non sei certo la prima. Il problema è che sei una donna di grande personalità, ma lì in pista sparisci”. Sonia ha risposto con fermezza, difendendo se stessa e la sua esperienza: “Sono piccola perché è qualcosa che non mi appartiene, ci ho messo 50 anni. Ti è chiaro?”.

Dopo questo scambio, la tensione è continuata anche dietro le quinte. Sonia è apparsa visibilmente infastidita e cupa per quanto accaduto, e il suo stato d’animo è ulteriormente peggiorato quando Lucarelli ha commentato che il rapporto con Sonia ha reso Angelo “simpatico come lei, una simpatia virale”. Questa osservazione sembrerebbe essere stata l’ultima goccia per Sonia.

Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato tramite social che Sonia era furiosa dietro le quinte, suggerendo che l’esperienza di ieri notte non fosse stata affatto positiva per lei. L’atteggiamento acido della giuria, soprattutto da parte della Lucarelli, sembra avere colpito nel segno, e l’ex moglie di Bonolis ha dimostrato di non essere disposta a lasciar correre senza rispondere.

Ci si aspetta quindi che le tensioni tra Sonia Bruganelli e la giuria proseguano nelle prossime puntate. La situazione è diventata uno dei punti focali del programma, lasciando aperte le possibilità di nuovi scontri e polemiche. Con le parole pungenti e il suo carattere forte, Sonia non mancherà di farsi sentire e di non risparmiare le critiche nei confronti della giuria, rendendo le prossime esibizioni decisamente interessanti.