Ballando con le Stelle: i primi VIP contattati da Milly!

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” si prepara a tornare in onda nell’autunno 2025 su Rai 1, e Milly Carlucci è già al lavoro per reclutare nuove celebrità. La padrona di casa sta contattando vari Vip per il cast di quest’anno, cercando di mettere insieme un gruppo variegato.

Tra i nomi già circolati, si parla di Francesca Pascale, desiderata da Carlucci da tempo, ma la quale sembra intenzionata a rifiutare nuovamente l’offerta, preferendo un’esibizione come ballerina per una notte piuttosto che un impegno più lungo. Anche Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione, ma secondo Carlucci, l’influencer continua a declinare proposte vantaggiose, probabilmente per timore di un impatto negativo sulla sua carriera di imprenditrice.

Inoltre, Milly Carlucci sta valutando la possibilità di inserire Barbara D’Urso nel cast. Tuttavia, i dirigenti della Rai non sono completamente favorevoli a quest’idea. Nonostante ciò, Carlucci è determinata a trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti.

Diverse altre star potrebbero unirsi al programma. Melissa Satta è tra le candidate, ma la sua eventuale gravidanza potrebbe influenzare la decisione finale. Tra gli altri nomi discussi ci sono l’ex marciatore Alex Schwazer, la conduttrice Lorena Bianchetti e il cantante Rosa Chemical, noto per il suo carattere provocatorio e per la sua apparizione a Sanremo. Il cast sembra promettere sorprese, pur mantenendo ancora alcune incertezze sulle presenze definitive.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it