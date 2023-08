Ballando con le Stelle è un programma che fa gola a molti vip perché fa ottimi ascolti, va in onda nella serata più prestigiosa della settimana sul primo canale Rai e soprattutto è uno show pulito. Insomma, per “uscirne male” a livello di immagine bisogna proprio impegnarsi. E Dario Cassini con l’affaire Selvaggia Lucarelli ne sa qualcosa. Per questo motivo non mi sono stupito quando su TvBlog ho letto la lista di super big che avrebbero sostenuto il provino e sarebbero in attesa di una risposta.

Fra loro ci sarebbero il mezzobusto del Tg1, Antonio Caprarica, lo chef Bruno Barbieri, il pasticcere Damiano Carrara e la giornalista Francesca Barra. Un nome in lizza è anche quello di Sonia Bruganelli (che la Rai l’avrebbe voluta in giuria) e quello dell’87enne commentatore sportivo Dan Peterson. Anche molti cantanti avrebbero sostenuto il provino desiderosi di scendere in pista: fra loro Nino D’Angelo, Bobby Solo, Francesca Alotta e anche Leo Gassmann.

Ballando con le Stelle, i nomi dei 30 big in lizza: da Massimiliano Caiazzo a Leo Gassmann

Fra i super big anche Michele Placido, Rosanna Lambertucci, l’attore Maurizio Micheli, Fabio Cannavaro ed Edwige Fenech. Da Mare Fuori arriverebbero Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo, mentre direttamente dalle Olimpiadi (e dite poco) la medaglia d’oro Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza. Infine avrebbero sostenuto un provino anche Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Antonio Mezzancella e Maurizio Ferrini nei duplici panni della signora Coriandoli.

A loro si aggiungerebbero Stefania Orlando e Jasmine Carrisi che si sono proposte e i nomi ufficiali, ovvero Teo Mammucari, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Paola Perego.

Leo Gassmann e Massimiliano Caiazzo a Ballando con le Stelle? Io dico super sì, grazie.