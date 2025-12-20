15.7 C
Ballando con le Stelle, finale su Rai 1

Dopo tre mesi di sfide e prove estenuanti, Ballando con le Stelle è arrivato al suo atto finale. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l’ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, che decreterà la coppia vincitrice di questa edizione.

La serata si aprirà con uno spareggio tra tre coppie: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Solo una di loro riuscirà a superare l’ostacolo e a conquistare l’accesso alla fase finale, raggiungendo gli altri concorrenti già qualificati, ovvero Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

Ivan Zazzaroni, giurato storico di Ballando con le Stelle, ha espresso le sue opinioni sui possibili vincitori. Secondo Zazzaroni, lo scontro finale potrebbe vedere protagoniste Francesca Fialdini e Barbara d’Urso, due concorrenti che hanno dimostrato di essere molto brave e determinate. Tuttavia, non esclude la possibilità di una vittoria di Andrea Delogu, molto amata dal pubblico.

Zazzaroni è più tiepido nei confronti di Martina Colombari, che potrebbe faticare a conquistare il gradino più alto del podio, e di Paolo Belli e Filippo Magnini, che hanno basse possibilità di vittoria. Ora la parola passa al pubblico e alla pista da ballo, che decreteranno il vincitore di Ballando con le Stelle.

