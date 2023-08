Ballando con le Stelle, ex attrice si candida: “Nel mio campo sono stata un’eccellenza”

Ballando con le Stelle è un programma che a quanto pare fa gola a molti e Selen, ex attrice a luci rosse che ora gestisce un centro estetico a Ravenna, lo sa bene. Fra le pagine del settimanale Nuovo si è infatti proposta a Milly Carlucci, come hanno già fatto in passato Jasmine Carrisi e Stefania Orlando.

“Da quando di recente mi sono riaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti che prima o poi dovranno prepararsi a non vedermi per due o tre mesi” – ha dichiarato Selen – “C’è mancato poco che non partissi per L’isola dei Famosi. Chissà se questa sarà la volta buona del ritorno in tv. Ho ricordi molto dolci che mi legano a Ballando con le Stelle. Lo seguivo quando allattavo mio figlio Gabriele”.

Ed è proprio di Gabriele il giudizio che teme di più. “Mi preoccuperebbe la telefonata di mio figlio Gabriele a fine puntata! Lui è sempre molto critico con me“. Ma il “rischio” di beccare Selen a Ballando con le Stelle non c’è, Milly Carlucci ha provinato circa 30 celebrità ben più famose di lei che farebbero carte false pur di scendere in pista.

“Mi piacerebbe partecipare perché sono sicura che c’è tanta gente che desidera rivedermi in onda e perché sono un personaggio interessante che ha fatto parte del costume italiano. Nel mio campo sono stata un’eccellenza! E poi in tv di s3sso forse ce ne è anche troppo, ma mancano sensualità e femminilità, quell’erotismo vecchio stile che io potrei rappresentare al meglio”.

Se lallero.

Ballando con le Stelle, i nomi dei 30 big in lizza: da Massimiliano Caiazzo a Leo Gassmann

Fra loro ci sarebbero il mezzobusto del Tg1, Antonio Caprarica, lo chef Bruno Barbieri, il pasticcere Damiano Carrara e la giornalista Francesca Barra. Un nome in lizza è quello dell’87enne commentatore sportivo Dan Peterson, ma fra i papabili anche molti cantanti: Nino D’Angelo, Bobby Solo, Francesca Alotta e anche Leo Gassmann.

Fra i super big anche Michele Placido, Rosanna Lambertucci, l’attore Maurizio Micheli, Fabio Cannavaro ed Edwige Fenech. Da Mare Fuori arriverebbero Serena De Ferrari e Massimiliano Caiazzo, mentre direttamente dalle Olimpiadi la medaglia d’oro Marcell Jacobs e la moglie Nicole Daza. Infine avrebbero sostenuto un provino anche Wanda Nara, Massimiliano Ossini, Antonio Mezzancella e Maurizio Ferrini nei duplici panni della signora Coriandoli.