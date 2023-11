Ballando con le stelle, eliminati Paola Perego e Angelo Madonia

Sono Paola Perego e Angelo Madonia gli eliminati della sesta puntata di Ballando con le stelle 2023, andata in onda ieri sera, sabato 25 novembre. La coppia ha dovuto dire addio al programma condotto da Milly Carlucci dopo lo spareggio con Giovanni Terzi e Giada Lini.

Nel corso della puntata, in cui la cantante Cristina D’Avena e l’attore Giacomo Giorgio sono stati ospiti in qualità di ballerino per una notte, ci sono stati ancora scontri per Teo Mammucari con la giuria composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L’ex conduttore de Le Iene più volte ha avuto da ridire sui giudizi – a suo dire – poco obiettivi dei giurati.