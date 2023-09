Ballando con le Stelle, ecco il cast completo: c’è anche Lino Banfi

Milly Carlucci questa mattina ha anticipato che lunedì annuncerà il cast di Ballando con le Stelle, ma in realtà Dagospia lo ha già spoilerato per intero oggi.

Ai 10 nomi già annunciati e confermati dalla conduttrice se ne aggiungono tre che sono altrettanto famosi: Lino Banfi, Wanda Nara e Bobby Solo.

Al contrario degli scorsi anni in questa edizione Milly Carlucci non ha arruolato nessuno sportivo né nessun bono (a eccezione del figlio di Rocco Siffredi, tutti gli altri sono oggettivamente grandicelli), ma poco importa, le siamo ancora in debito per averci regalato Alvise Rigo.

Uno (se non IL) cast migliore di Ballando con le Stelle, almeno sulla carta. Complimenti, Milly.

Ballando con le Stelle, il cast completo

Antonio Caprarica: 72 anni, giornalista

Bobby Solo: 78 anni, cantante

Carlotta Mantovan: 40 anni, giornalista

Giovanni Terzi: 59 anni, giornalista

Lino Banfi: 87 anni, attore

Lorenzo Tano: 27 anni, figlio di Rocco Siffredi

Paola Perego: 57 anni, conduttrice

Ricky Tognazzi: 68 anni, regista

Rosanna Lambertucci: 77 anni, conduttrice

Sara Croce: 25 anni, modella

Simona Ventura: 58 anni, conduttrice

Teo Mammucari: 59 anni, conduttore

Wanda Nara: 36 anni, imprenditrice