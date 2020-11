Ballando con le Stelle è finalmente arrivato alle sue battute finali e sabato sera eleggerà il nuovo vincitore.

Quella del 2020 è stata un’edizione sofferta e complicata, inizialmente posticipata di sei mesi a causa del CoronaVirus, nel bel mezzo della gara c’è stata una carneficina generale fra concorrenti malati, intossicati, fratturati, operati e malandati.

C’è chi si è assentato per Covid, chi per essersi intossicato, chi perché è stato operato d’appendicite, chi è svenuto in mezzo alla pista e chi si è fratturato un piede. Uno spin off di E.R. Medici in Prima Linea praticamente.

Nel dubbio ieri sera si è tenuto il ripescaggio fra gli eliminati ed a rientrare in gioco è stata Elisa Isoardi con Raimondo Todaro. Loro avrebbero dovuto contendersi l’ultimo posto rimasto per la finale scontrandosi con la coppia ultima in classifica della puntata, ovvero Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Avrebbero, appunto, perché anche Milly Carlucci è stata contagiata dal pongo regolamento: durante la serata ha deciso di annullare la sfida e di ammettere entrambe le coppie in finale, seppur con dei punti di penalità.

Ballando con le Stelle, ecco le 7 coppie finaliste

Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro